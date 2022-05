Gjerdrum benekter å ha gjort noe straffbart – vil ha skredsaken henlagt

– Gjerdrum kommune ble utsatt for en skredulykke og kan ikke klandres for at ulykken inntraff eller oppfølgingen i forkant. Dette er alene nok til å si at kommunen ikke kan straffes, men det er også en rekke andre grunner som redegjøres for i utredningen, sier kommunens forsvarer, advokat Jan Fougner.

Han har ledet gjennomgangen av siktelsen mot kommunen og grunnlaget for den. Hans utredning, som belyser både de faktiske og juridiske forholdene som ligger til grunn for siktelsen, konkluderer med at kommunen har gjort det som kreves av den. Saken mot kommunen må henlegges som intet straffbart forhold, framholder Fougner i en pressemelding.

Utredningen på 150 sider skal offentliggjøres «så raskt som mulig», ifølge kommunen. Den kritiserer også politiet for ikke å ha «vurdert saken i sin fulle bredde». Fougners konklusjon baserer seg derfor på informasjon og dokumenter som ikke er en del av politiets grunnlag.

– Vår gjennomgang gir et annet og mer balansert bilde av hvordan ulike aktører har forholdt seg til fare for flom og skred i området de siste 15 årene, sier Fougner.

Tolv varsler

Elleve personer mistet livet i skredulykken som rammet boligfeltet ved Tistilbekken på Ask i romjula 2020. Årsaken var at kvikkleire i grunnen ble ustabil.

Politiet har siktet Gjerdrum kommune for manglende oppfølging av varsler i 13 år før leirskredet. De tolv bekymringsmeldingene og varslene dreier seg i hovedsak om forhold knyttet til Tistilbekken i områdene sørover fra Nystulia og forbi Holmen. Varslene ga kommunen plikt til å gripe inn og sikre de delene av Tistilbekken der skredet ble utløst, mener politiet.

– Siktelsen går på det vi oppfatter som manglende oppfølging av ulike type varsler som har kommet til kommunen over tid, hvorav det siste varselet kom i 2019, sa politiadvokat Morten Lundén i Øst politidistrikt til NTB da siktelsen mot kommunen ble gjort kjent i februar i år.

Kommunen har ikke aktivt forårsaket noe skred, og det er ikke blitt avdekket feil i utbyggingsplanlegging eller planprosesser, framgår det av politiets etterforskning.

– Primært mener vi at denne saken kan henlegges fordi kommunen ikke har gjort noe som er straffbart. Men vi har respekt for statsadvokaten og politiets arbeid og har derfor spilt inn forslag til nye etterforskningsskritt. Vi må nå avvente de neste skrittene fra dem, sier forsvareren.

Ordføreren sjokkert

Politiet har siden januar 2021 gjennomført en årsaksetterforskning opp mot jordskredet i Gjerdrum. Cirka 150 personer har avgitt forklaringer, og det er innhentet og gjennomgått rundt 55.000 dokumenttitler.

Politiadvokat Lundén understreker overfor NTB at politiets etterforskning for lengst er avsluttet og saken oversendt statsadvokaten til påtalevurdering. Fougners rapport vil bli tatt med i statsadvokatens vurdering av saken, understreker statsadvokat Andreas Schei overfor NTB. Påtalebeslutningen ligger trolig noe fram i tid.

– Rapporten er omfattende, og det er derfor for tidlig å uttale seg om hvorvidt den vil medføre ytterligere etterforskningsskritt, sier Lundén.

Ordfører Anders Østensen i Gjerdrum karakteriserte det som et sjokk da kommunen ble siktet i saken.

– Helt fra skredet traff oss har jeg vært tydelig på at jeg kjenner på et stort ansvar. Når elleve mennesker mister livet, 98 boliger går tapt og et stort antall sambygdinger mister tryggheten så er det alvorlig og vondt. Nå har Gjerdrum-utvalget gitt oss mange svar på hva som faktisk skjedde, og vi har fra kommunens side jobbet med å finne ut hva vi har gjort og ikke gjort. Jeg håper dette kan være med å gi trygghet tilbake til noen og lege noen sår, sier ordfører i Gjerdrum Anders Østensen.