Fire land varsler storsatsing på havvind i Nordsjøen

Danmarks statsminister Mette Frederiksen, Tysklands statsminister Olaf Scholz, Nederlands statsminister Mark Rutte og Belgias statsminister Alexander De Croo møttes onsdag i Esbjerg i Danmark og undertegnet der en avtale om havvind. EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen var også til stede.

– Vi skal utfase Putins gass, vi vil skape tusenvis av arbeidsplasser, og vi vil skape en grønnere og sikrere framtid for oss alle, sa Frederiksen på et pressemøte i Esbjerg onsdag.

– Dersom vi skal høste all vind som høstes kan i Nordsjøen, blir vi nødt til å gjøre det i fellesskap. Nordsjøen kan gi ganske mye, og det er også derfor dette tette samarbeidet nå blir innledet, sa Frederiksen til Jyllands-Posten tidligere.

Halvparten av EU

Å bygge ut havvindanlegg som kan produsere 150 gigawatt, vil koste nærmere 1.400 milliarder kroner, men vil også kunne forsyne rundt 230 millioner europeiske husstander med grønn energi.

Rundt halvparten av EUs innbyggere vil dermed kunne få elektrisitet fra vindmøller til havs, men EU-kommisjonen har anslått at det trengs 300 gigawatt havvind i EU fram mot 2050.

– Nå sier vi fire land at vi i hvert fall kan levere halvparten av dette, sier Frederiksen.

Norsk plan

Danmark har tidligere forpliktet seg til å levere 35 gigawatt havvind innen 2050, men produserer foreløpig bare 2,3 gigawatt til havs.

Regjeringen i Norge lanserte nylig en plan for utbygging av 30 gigawatt havvind innen 2040. Det tilsvarer nesten den samlede norske vannkraften i dag.

– Utbygging av havvind er ytterst viktig, ikke bare i kampen mot klimaendringer. Det er også et avgjørende element i å bli uavhengig av fossilt brensel fra Russland, sier Ursula von der Leyen til Jyllands-Posten.

Må samarbeide

Rasmus Hansson i Miljøpartiet De Grønne gleder seg over satsingen på havvind, men mener Norge må satse mer og raskere enn det regjeringen har lagt opp til og samarbeide med resten av Europa om utbygging.

– EUs havvindsatsing er svær, og utbyggingen må skje på naturens premisser. Det er viktig at nordsjølandene, inkludert Norge, samarbeider for å sørge for at naturhensyn ivaretas når Nordsjøen blir Europas batteri. Både EU, Norge, klimaet og naturen taper på at Norge kjører sololøp i energipolitikken, sier han.

– De siste tre årene har Equinor brukt svimlende 56 milliarder kroner på å lete etter mer olje og gass, og Equinor tjener hinsides store summer på grunn av krigen i Ukraina. Vi trenger et omstillingsfond for fornybarsatsing som finansieres av oljenæringen, slik MDG har foreslått. Nå må Støre holde sitt løfte om å bygge et grønt skifte på oljas rygg, sier Hansson.