Prinsesse Ingrid Alexandra var ikledd en bunad fra Øst-Telemark, mens hennes lillebror prins Sverre Magnus ikke har fått bunad enda og hadde på seg en dress.

Kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit hadde begge på seg hver sin bunad fra Asker, der kronprinsfamilien bor.

Også familiens to hunder, Molly Fiskebolle og Milly Kakao, var til stede for å hilse barnetoget som akkompagnert av musikk fra Asker musikkorps. Hundene var begge iført 17. mai-sløyfer for anledningen.

17. mai på Skaugum HILSEN: Kronprinsesse Mette-Marit , prins Sverre Magnus , kronprins Haakon og prinsesse Ingrid Alexandra hilser på barn på 17. mai. (Lise Åserud/NTB)

17. mai på Skaugum KOS: Kronprinsesse Mette-Marit med «menneskets beste venn» på Skaugum i Asker. (Lise Åserud/NTB)