Trettebergstuen kan ikke love ja til et tredje kjønn

Meldingen kom hun med da Stortinget i forrige uke drøftet en likestillingspolitisk redegjørelse fra nettopp Trettebergstuen. Årsaken til forbeholdet? Det er regjeringsmakkeren.

– Vi i Ap ønsker innføring av en tredje kjønnskategori. Sp har ikke tatt stilling til det, og regjeringen har ikke tatt stilling til det ennå. Så jeg kan ikke garantere det, men jeg ønsker det, sa kultur- og likestillingsministeren.

Ap-statsråden ga sent i fjor klarsignal for å utrede et tredje kjønn. Men det kan nå bli en utredning som ikke resulterer i et politisk ja.

Venstre i stuss hva utredning da fører til

– Jeg noterer meg at vi faktisk ikke vet hva den utredningen vil føre til. Jeg deler den ambisjonen som i hvert fall statsråden her gir uttrykk for, og jeg håper hun har gjennomslag i regjeringen for det, repliserte Venstres Grunde Kreken Almeland like etterpå.

Venstre har programfestet innføring av en tredje kjønnskategori. Det er også Ap for, selv om det ikke står tydelig i stortingsprogram for inneværende periode.

HÅPER: Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) håper Aps ønske om en tredje kjønnskategori til slutt får gjennomslag. (Torstein Bøe/NTB)

Håper på «en ryddigere og mer nøktern debatt»

Trettebergstuen vektla i Stortinget hvor viktig hun synes utredningsarbeidet er:

– For i debatten om innføringen av en tredje kjønnskategori er det, med respekt å melde, veldig mange fordommer. Det er veldig mye mangel på kunnskap. Det er veldig mye som kommer inn i den debatten som ikke hører hjemme der, sa hun.

Trettebergstuen håper utredningsarbeidet kan bli grunnlaget for «en ryddigere og mer nøktern debatt» – og det på mer «edruelige premisser enn det det har vært hittil».

– Jeg håper vi kan komme dit at de som ikke føler seg som mann eller kvinne, kan få lov til å krysse av for en annen kategori, sa Trettebergstuen.

En ny kjønnskategori

Begrepet et tredje kjønn benyttes om mennesker som ikke anses eller anser seg for å være mann eller kvinne.

Utredning av et tredje juridisk kjønn var ikke omtalt i Hurdalsplattformen, regjeringens handlingsprogram for de kommende fire årene.

Stortinget vraket i februar i fjor et SV-forslag om grep for et tredje kjønn. Ap stemte mot, fordi partiet ville utrede først.

Sp har en nøkkel

Men Senterpartiet kan altså sitte med nøkkelen. Også innad i stortingsgruppen til partiet er det klare motforestillinger til å stille seg bak fremstøt for en tredje kjønnskategori.

Sps parlamentariske leder, Marit Arnstad, sa til Vårt Land i november i fjor at partiet ikke ville motsette seg den utredningen Trettebergstuen hadde lagt opp til.

– Men vi har ikke tatt stilling til selve spørsmålet, presiserte hun.

Stortingsflertall ikke umulig

Vårt Lands gjennomgang sent i fjor viste at det nødvendigvis ikke var mange stemmer som manglet for flertall for en ny kjønnskategori.

Det var bare Venstre, SV, Rødt og Miljøpartiet De Grønne som i høst gikk til valg på en tredje kjønnskategori. I Stortinget kan de Ap sammen med dem mønstre 80 mandater. Dermed mangler de bare fem for å få flertall.

