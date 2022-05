Sveriges utenriksminister varsler Nato-søknad

– En historisk dag for Sverige, skriver hun på Twitter.

I Riksdagen pågår det mandag en debatt om Nato-spørsmålet. Dagen før sa statsminister Magdalena Andersson at det beste for Sverige er at landet blir med i Nato.

– Den svenske regjeringens intensjon er å søke om Nato-medlemskap, bekrefter Linde.

Hun skriver også at medlemmer av regjeringen mandag var på slottet i Stockholm og informerte om «utenriks- og sikkerhetspolitiske saker». Den formelle Nato-beslutningen ventes å bli tatt av regjeringen senere på dagen.