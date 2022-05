Jordbruksavtalen: Fristen går ut i dag

Bøndenes krav var på 11,5 milliarder kroner, mens staten la fram en pakke på 10,15 milliarder 5. mai. Siden har forhandlingene pågått.

– Forhandlingene fortsatte gjennom dagen med møter mellom partene, og litt tid til å gjøre vurderinger hver for seg innimellom, sa kommunikasjonssjef Lise Boeck Jakobsen i Bondelaget til NTB søndag.

Partene ville søndag kveld ikke si noe om hvor nærme de er en løsning, eller hvilke punkter av pakken det forhandles om.

Årets jordbruksoppgjør omhandler ikke bare bøndenes inntektsmuligheter for 2023, men også om kostnadskompensasjon for den ekstraordinære kostnadsveksten som har vært i 2022. Oppgjøret er derfor regnet for å være langt mer komplisert enn vanlig, ifølge Nationen.

Jordbruket har i årets jordbruksoppgjør krevd 11,567 milliarder kroner, hvorav 2,4 milliarder er kompensasjon for kostnadsvekst i 2022 og 9,16 milliarder skal gå til 2023. Staten har tilbudt en samlet økning i inntektsmulighetene i 2022 og 2023 på 10,15 milliarder kroner.