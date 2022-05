Moskva: Tysklands utenriksminister er enten dum eller forledende

Annalena Baerbock sa ved starten av G7-møtet, som holdes nordøst for Hamburg, at 25 millioner tonn med korn står fast i ukrainske havner.

G7-landene krever at Russland ender sin blokade av den ukrainske korneksporten, slik at man kan unngå en humanitær katastrofe i land i Afrika og Midtøsten.

Talsperson Maria Zakharova for det russiske utenriksdepartementet hevder matvareprisene stiger globalt på grunn av «sanksjonene som er innført av Vesten, anført av USA».

Hun la til at den globale matkrisen kom som en følge av sammenbruddet av Ukraina som stat, noe også Vesten var ansvarlig for. «Å ikke forstå dette er enten et tegn på dumskap eller et bevisst forsøk på å forlede folk» skriver Zakharova på Telegram.

Ukraina er blant de største korneksportørene i verden, ifølge FN.