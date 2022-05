Islam Net bruker Sians koranbrenning i innsamlingsaksjon

Islam Nets leder Fahad Qureshi sier til Klassekampen at de kan takke Sian-leder Lars Thorsen for at de kan kjøpe nye bønnetepper og oppgradere sitt islamske senter.

Etter to aksjoner i april der Sian først hadde satt fyr på Koranen utenfor Stovner politistasjon og uken etter utenfor Islam Nets lokaler, valgte Islam Net å bruke Sians egen film av koranbrenningen i en innsamlingsaksjon for sitt eget islamske senter.

En uke senere var det kommet inn i underkant av 1,2 millioner kroner og nå har summen økt til over 2,7 millioner kroner.

Fahad Qureshi sier til avisa at tanken bak aksjonen blant annet er å vise ungdom at det er bedre måter å respondere på koranbrenning enn å utagere.

Sian-leder Lars Thorsen lar seg ikke affisere nevneverdig av aksjonen.

– Det er mye penger i disse miljøene, og de klarer å samle dem inn uten at jeg hadde brent noen koran, slår han fast.