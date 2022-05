Israelsk opprørspoliti aksjonerte da kisten med drept journalist ble båret ut

En stor menneskemengde hadde samlet seg utenfor sykehuset for å ta farvel med Akleh, som ble skutt i hodet og drept under et israelsk raid mot en palestinsk flyktningleir i Jenin onsdag.

Mange av de frammøtte bar palestinske flagg og plakater med bilde av den drepte journalisten, men de israelske politifolkene rev flaggene fra dem og hevdet at de forstyrret ro og orden.

TV-bilder fra hendelsen viser at kisten med den drepte journalisten på et tidspunkt holdt på å falle i bakken.

– Israelske spesialstyrker angriper ondskapsfullt gravfølget som bærer kisten til Abu Akleh. Nå kan alle se Israels umenneskelighet, tvitret PLO-toppen Hanan Ashrawi.

Ifølge israelsk politi ble det aksjonert fordi flere av de frammøtte kastet stein mot dem.

Israel forbyr palestinske flagg og israelske sikkerhetsstyrker aksjonerer ofte mot palestinere som trosser forbudet under demonstrasjoner i Øst-Jerusalem, som ble okkupert i 1967.

