SV: Verdens fattigste skal ikke ta regningen

SV reagerer kraftig på hvor mye av bistandsbudsjettet som skal gå til å ta imot ukrainske flyktninger i Norge.

– Verdens fattigste tar regningen for at vi tar imot ukrainske flyktninger. Det er ikke riktig at det skal være sånn, sier finanspolitisk talskvinne Kari Elisabeth Kaski til NTB.

Hun viser til at regjeringen bruker en større andel innenlands enn Solberg-regjeringen gjorde under flyktningkrisen i 2015.

– Det er et tydelig valg regjeringen gjør. De nedprioriterer bistand, sier hun.

Mot elbilforslag

SV har en nøkkelrolle som regjeringens budsjettpartner. Forhandlingene kommer straks i gang, og Kaski peker allerede ut flere områder som partiet vil vektlegge. Innføringen av moms på elbiler vil SV gå imot.

– Det er et veldig pussig grep, som også bryter med Hurdalsplattformen. Det er ingen innfasing av moms, man går rett på moms med én gang, sier hun. SV har ingen tro på at en tilskuddsordning for rimelige elbiler vil ha tilsiktet effekt.

– Erfaringen med den type ordninger fra andre land, er veldig dårlig. Vi bør heller se på hva har vi gjort fram til nå, ved å bruke skattesystemet, og heller ha en forsiktig opptrapping, sier hun.

Ikke bekymret for oljepengebruk

Overordnet viser hun til at skatteinntektene er langt høyere enn man har budsjettert med.

– Norsk økonomi er ikke så rødglødende som regjeringen har snakket om de siste ukene, sier Kaski. Hun mener situasjonen ikke tilsier at man bør øke oljepengebruken, men heller ikke at den er farlig høy.

Hun varsler at SV vil legge vekt på tiltak for å få ned klimagassutslipp og for å redusere forskjeller inn i forhandlingene.

– Det er enormt skuffende at man ikke kommer med noen nye tiltak for folk med dårlig økonomi for å møte de økende kostnadene. Det kommer til å føre til økte forskjeller og økt fattigdom. Klima er også en av budsjettets store tapere, med mer kutt i kollektiv enn på vei, sier hun.

