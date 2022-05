Sterke reaksjoner på at Eldreombudet kuttes – Høyre tar opp saken i Stortinget

Årsaken til avviklingen er først og fremst økonomisk, opplyser Helse- og omsorgsdepartementet.

Flere av Eldreombudets oppgaver dekkes allerede av andre ombud og instanser.

– I en tid der vi må prioritere, mener regjeringen at det er riktig å rydde i overlappende funksjoner og ansvarsområder, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap).

Pasient- og brukerombudet styrkes med tre millioner kroner, og dette skal også komme de eldre til gode, ifølge Kjerkol.

Overrasket eldreombud

Regjeringens forslag kom overraskende på eldreombud Bente Lund Jacobsen.

– Stortinget vedtok enstemmig å opprette Eldreombudet ved lov i 2020. Jeg forventer at det står ved lag og at Eldreombudet opprettholdes. Arbeidet med å fremme eldres interesser må trappes opp, ikke ned. Eldreombudet trengs som vaktbikkje og trekkhund, sier hun.

KrF-leder Olaug Bollestad kaller beslutningen «en hån mot de eldre».

– I altfor mange år var eldre en gruppe i samfunnet uten et eget ombud. Det gjorde KrF noe med og opprettet et eldreombud. At regjeringen nå legger ned Eldreombudet som KrF fikk opprettet, er bare trist, sier Bollestad.

Opp i spørretimen

Også Høyre reagerer på forslaget.

Stortingsrepresentant Erlend Svardal Bøe, som er medlem i helse- og omsorgskomiteen, skriver i en epost til NTB at partiet kommer til å ta opp saken i Stortingets muntlige spørretime onsdag neste uke.

«I forslaget til revidert nasjonalbudsjett vil regjeringen avvikle Eldreombudet slik at landets eldre mister sitt viktigste talerør og sin vaktbikkje. Mener statsråden avviklingen av Eldreombudet styrker eller svekker arbeidet med å skape et mer aldersvennlig samfunn og ivaretakelsen av eldres rettigheter», er blant innholdet i spørsmålet.

(©NTB)