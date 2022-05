Ny generalsekretær stemte mot forslag som åpner for kvinner i Misjonssambandets toppstyre

STRIDSEMNE: På Misjonssambandets generalforsamling i juli skal det stemmes over et forslag som åpner for at kvinner kan velges til organisasjonens styre. Organisasjonens nye, fungerende generalsekretær Birger Helland stemte mot forslaget på rådsmøtet i fjor, men sier at han ikke vil være involvert i prosessen videre.