Nordmenn svindlet for 240 millioner kroner gjennom sosial manipulering i fjor

Av dette var 224 millioner kroner knyttet til kontooverføringer og 16,6 millioner kroner til betalingskort, skriver Finanstilsynet i sin risiko- og sårbarhetsanalyse for 2022.

I analysen kommer det fram at selv om antall svindelforsøk øker, var svindlet beløp i fjor lavere enn i 2020, da svindel ved sosial manipulering samlet utgjorde 295 millioner kroner.

– En viktig årsak til nedgangen er trolig at bankene forhindrer en stadig større andel av svindelforsøkene. Svindel gjennom sosial manipulering ser fortsatt ut til å være den mest lønnsomme metoden for kriminelle, sier seksjonssjef i seksjon for IT og betalingstjenester Olav Johannessen.

Svindel ved sosial manipulering, er der den som betaler er lurt til å iverksette svindeltransaksjonen.

Også ved svindeltransaksjoner med kort er det store penger i omløp. I fjor var det 147.000 slike transaksjoner, mot 205.000 i 2020. Til tross for nedgangen økte tapene på kortsvindel med 9,9 prosent, til 162 millioner kroner i 2021.