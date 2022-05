– Hvis Putin hadde sett at krigen hadde ført til dette, tror jeg han hadde humret for seg selv

REVIDERT NASJONALBUDSJETT: Leder for Raftostiftelsen er sterkt kritisk til at regjeringa planlegger å bruke mindre penger på støtte til menneskerettigheter. Han frykter dramatiske konsekvenser for de minste og mest sårbare organisasjonene.