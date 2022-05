Nedgang i de norske klimagassutslippene i 2021

– Ikke overraskende har vi ikke sett en like stor reduksjon i klimagassutslipp i 2021 som i koronaåret 2020. Mange bedrifter har økt produksjonen etter pandemien, men også uten å øke utslippene i like stor grad. Nå som vi er tilbake til normalen er det viktig at virksomhetene fortsetter å jobbe aktivt for å kutte utslippene ytterligere, sier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet.

Fra 2019 til 2020 ble utslippene redusert med 7 prosent grunnet koronapandemien. I 2021 skyldes nedgangen på 2,5 prosent blant annet at Hammerfest LNG ikke har vært i drift etter brannen i 2020.

Utslippene fra utvinning av olje og gass utgjør samtidig rundt halvparten av de kvotepliktige utslippene, og var på cirka 10,5 millioner tonn i 2021. Det er 0,9 millioner tonn lavere enn i 2020.

De foreløpige utslippstallene for hele EUs klimakvotesystem viser at utslippene har økt med 9 prosent fra 2020 til 2021. Miljødirektorater skriver at de økte klimagassutslippene i EU antakelig skyldes blant annet høyere energiforbruk ved gradvis gjenåpning under pandemien og mer bruk av kull på grunn av høye gasspriser.

(©NTB)