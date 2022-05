Hviterussland utstasjonerer spesialstyrker ved grensa mot Ukraina

– USA og dets allierte fortsetter å bygge opp sin militære tilstedeværelse langs grensa til Hviterussland. Kapasiteten til denne styrken har mer enn doblet seg de siste seks månedene, sa Viktor Gulevitsj, leder av Hviterusslands generalstab, tirsdag, ifølge The Guardian.

Gulevitsj sa at de vestlige alliertes opptrapping «utgjør en tiltakende trussel mot republikken Hviterussland», og la til at Minsk også har utstasjonert luftforsvar, artilleri og missilenheter for øvelser vest i landet.

Kunngjøringen kom etter at Hviterusslands president Aleksandr Lukasjenko sa at Russland hadde gått med på å hjelpe landet med å produsere missiler for å styrke forsvarsevnen.

Videre sa Lukasjenko at den hviterussiske hæren er kampklar og i stand til å påføre voldsomme skader på «fienden».