USA tror Putin planlegger landbru til Transnistria

USAs øverste etterretningssjef Avril Haines tror ikke at den russiske presidenten vil avslutte Ukraina-krigen med offensiven i Donbas-regionen, men at han også vil forsøke å opprette ei landbru til Transnistria.

Transnistria er folkerettslig en del av Moldova, men russiskstøttede separatister grep makten i 1990 etter Sovjetunionens sammenbrudd.

– Vår vurdering er at Putin forbereder seg på en langvarig konflikt i Ukraina, der han fremdeles sikter mot å oppnå mål utover Donbas, sa Haines i en høring i Senatet tirsdag.

Unntakstilstand

Amerikansk etterretning spår at Putin vil bli mer uforutsigbar i tida som kommer, og at hans mål er større enn det Russland har militær kapasitet til å oppnå.

– Den nåværende utviklingen øker sannsynligheten for at president Putin vil ty til mer drastiske metoder, inkludert å innføre unntakstilstand, reorganisere industriproduksjonen eller muligens trappe opp bruken av militærmakt for å frigjøre de ressurser som trengs for å nå målene han har satt seg, sa Haines i høringen.

Putin kalkulerer

Ifølge henne kalkulerer den russiske presidenten trolig også med at krigen etter hvert vil tære på USAs og Europas vilje til å støtte Ukraina.

– Putin mener sannsynligvis at Russland har en større evne og vilje til å holde ut utfordringer enn sine motparter, sa Haines.

– Han regner sannsynligvis med at USA og EUs besluttsomhet vil svekkes etter hvert som matmangelen, inflasjonen og energiprisene forverres, la hun til.

Amerikansk etterretning tror imidlertid ikke at Putin vil ta i bruk atomvåpen, så sant ikke Russland står overfor en eksistensiell trussel, sa Haines.