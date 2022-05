UDI ventar færre ukrainske flyktningar: Planlegg for 45.000

Dei ulike anslaga UDI opererer med varierer frå 20.000 i det lågaste scenarioet til 120.000 i det høgaste scenarioet. Planleggingsscenarioet, altså det UDI legg opp arbeidet sitt etter, ligg i midtsjiktet på 40.000 til 50.000 flyktningar.

– Det vi har sett dei siste vekene etter påske er ein nedgåande trend. Dei siste vekene har det komme rundt 100 asylsøkjarar om dagen i snitt, seier UDI-direktør Frode Forfang.

Han seier at sjølv om 45.000 høyrest ut som eit høgt tal, er det på linje med talet på asylsøkjarar som no kjem.

– Skulle talet vere på gjennomsnittleg 125 asylsøkjarar frå Ukraina per dag resten av året så er vi på 45.000, forklarer han.

Forfang seier at det er god kapasitet ved asylmottaka i landet dersom det skulle komme fleire flyktningar.

– Det er ein ganske vedvarande trend at ein relativt høg andel, rundt halvparten, av flyktningane bur privat i staden for i mottak. Det er veldig mykje høgare andel enn det som er vanleg for asylsøkjarar elles. Det vil seie at vel halvparten av plassane på mottaka ikkje er i bruk, seier han.

Forfang understrekar likevel at mottaksplassane og mottaka som ikkje er i bruk fungerer som ein buffer då det er meir uvisst kor mange ukrainske flyktningar som kjem.

Så langt i år det komme vel 16.000 søknader om asyl i Noreg frå ukrainske borgarar, ifølgje UDI. I tillegg har det komme litt over 1.000 asylsøkjarar frå andre land.

