Pedersen: – Syrere har aldri trengt mer støtte enn nå

– Syrerne har aldri behøvd støtten fra dere mer enn akkurat nå, sa FNs spesialutsending, den norske diplomaten Geir O. Pedersen, under tirsdagens giverkonferanse i Brussel.

Ifølge Pedersen viser president Bashar al-Assads regime liten vilje til å møte omverdenens krav om demokratiske reformer, og de humanitære behovene i landet er økende.

Fastlåst

– Den økonomiske krisen og volden fortsetter, og det er konstant fare for opptrapping, selv om konflikten er militært fastlåst, sa han.

Krigen i Ukraina har ytterligere forverret situasjonen, både som følge av økte priser på drivstoff og mat, og fordi Russland er en betydelig aktør på Assad-regimets side.

– Diplomatiet er enda vanskeligere enn tidligere, sa Pedersen.

Belgium EU Syria FNs spesialutsending til Syria, den norske diplomaten Geir O. Pedersen (t.v.), sammen med EUs utenrikssjef Josep Borrell under giverkonferansen for Syria i Brussel tirsdag. (Olivier Matthys/AP)

Okkupert og plyndret

Syriske myndigheter kritiserte tirsdag giverkonferansen og viste til at verken de eller Russland deltok.

– Landene som organiserte eller deltok i denne konferansen, okkuperer eller støtter okkupasjonen av deler av syrisk territorium og plyndrer ressurser fra det syriske folk, het det i en uttalelse fra syrisk UD.

Anklagen om okkupasjon og plyndring var tilsynelatende rettet mot hundrevis av amerikanske soldater som fortsatt er stasjonert i den oljerike østlige delen av Syria.

Ikke glemt

Giverkonferansen var den tiende i rekken siden 2013. Under fjorårets konferanse ble det lovet 62 milliarder kroner i humanitærhjelp til syrere på flukt i og utenfor eget land, og behovene siden vokst ytterligere.

– Til tross for at vi når har en krig på vår egen dørstokk, så glemmer ikke EU andre konflikter, sa EUs utenrikssjef Josep Borrell under konferansen.

Borrell understreket at støtten er øremerket humanitærhjelp, og at det ikke kommer på tale for EU å bidra til gjenoppbygging av Syria før det foreligger en klar plan for overgang til demokrati i landet.

Iran-Syria Syriske myndigheter kritiserte tirsdag giverkonferansen og viste til at verken de eller Russland deltok. Her er president Bashar al-Assad i fjor. (Hassan Ammar/AP)

Norsk bidrag

Norge mener den humanitære situasjonen i Syria blir stadig mer prekær og gir i år 1,5 milliarder kroner til dem som er rammet av krigen i landet, opplyste utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) i en pressemelding tirsdag.

– Vi må gjøre det vi kan for de 14,6 millioner syrerne som har akutt behov for humanitær assistanse og beskyttelse, sa hun.

Norge er blant de største bidragsyterne til syrere på flukt og har de siste elleve årene bidratt med over 16,5 milliarder kroner.

Etterlyser langsiktig bistand

Hjelpeorganisasjonen Oxfam er glad for løftene om bidrag til syrere på flukt, men er kritisk til giverlandenes fokus på nødhjelp og manglende vilje til å støtte langsiktige bistandsprosjekter i landet.

– I over et tiår har det vært altfor mye fokus på nødhjelp og lite fokus på langsiktige løsninger på problemer som mangel på mat og vann, sier lederen for Oxfams virksomhet i Syria, Moutaz Adham.

– Det syriske folk trenger skoler og sykehus, hjem som ikke raser sammen og som er ryddet for gamle bomber, samt jobber, slik at de kan brødfø familiene sine og ikke lenger trenger å være avhengige av nødhjelp, sier han.

