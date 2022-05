Finlands statsminister gir beskjed om sitt Nato-standpunkt torsdag

Hvor og når statsministeren informerer om dette, er foreløpig uklart, men hun vil trolig gjøre det kort tid etter at landets president gir beskjed om sitt standpunkt, skriver den finske avisa Ilta-Sanomat. Dette er ventet å skje 12. mai.

Tidligere har Marin sagt at hun skal gi beskjed om sitt syn innen 14. mai, når det sosialdemokratiske partiet er samlet til møte.

Både Finland og Sverige vurderer å bli med i Nato på grunn av den nye sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa etter Russlands angrep på Ukraina.

En fersk meningsmåling utført for kringkasteren Yle viser at et stort flertall av den finske befolkningen støtter et medlemskap.