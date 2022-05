Stor uro i Ukraina for Putins utspill på den russiske seiersdagen

I Moskva er det duket for en stor militærparade når Russland markerer seieren over Nazi-Tyskland for 77 år siden. Den starter mandag formiddag lokal tid. I mer østlige deler av landet startet markeringene noen timer tidligere på grunn av tidsforskjellen.

Vanligvis vekker ikke dagen så stor oppmerksomhet i utlandet, men i år vil Putins budskap bli fulgt med argusøyne av en hel verden, og spesielt i nabolandet Ukraina, der innbyggerne frykter at han vil erklære full militær mobilisering. Det vil si at alle russiske menn i stridsdyktig alder kan bli kalt inn til å delta i krigen.

Nylig tonet utenriksminister Sergej Lavrov ned seiersdagens betydning for krigen, og enkelte analytikere tror Putin først og fremst vil rette oppmerksomheten mot hva Russland har oppnådd i Ukraina så langt samtidig som han vil forsøke å framstille Russland som en fredsnasjon.

Da Russland invaderte Ukraina 24. februar, begrunnet Putin det med at landet skulle «avnazifiseres», et budskap han har holdt fast på.

Russiske styrker og prorussiske separatister har nå full kontroll over havnebyen Mariupol, bortsett fra stålverket Azovstal, der ukrainske styrker fra Azov-bataljonen fortsatt holder stand.

I dagene før krigen har det også vært harde kamper i Donbas-regionen øst i landet, og enkelte har ment at Russland har hatt som mål å ta hele Luhansk-fylket før 9. mai.