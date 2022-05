Støre talte på frigjøringsdagen: – Tanken på okkupasjon virker fjern

– I dag, 77 år etter frigjøringen, kan krigsårene virke langt unna. Tanken på okkupasjon virker fjern. Samtidig opplever vi i dag en krig i Europa. Det russiske angrepet på Ukraina er i strid med folkeretten. Det er i strid med alle prinsipper for fredelig sameksistens mellom stater. Vi fordømmer angrepet på det sterkeste, sa Støre under sin tale under markeringen på Akershus festning i Oslo.

Støre takket alle som bidro i kampen for et fritt Norge under Nazi-Tysklands okkupasjon fra 1940 til 1945.

– De som kjempet i felttoget i Norge i 1940, fra Drøbaksundet til slaget om Narvik. Krigsseilerne som gjennom hele krigen fikk fram forsyninger og gjorde den allierte seieren mulig. Alle involvert i motstandskamp og holdningskamp, sa Støre.

– Takknemlighet og ettertanke

Statsministeren la også vekt på at friheten Norge har og hvor viktig det er å kjempe for de mest grunnleggende verdiene.

– 8. mai er en alvorstung dag, men det er også gledens dag, det er en dag for takknemlighet og ettertanke for alle som lever i dag, sa han og la til:

– Demokrati og ytringsfrihet, menneskerettigheter og menneskeverd. Det er verdier vi ikke kan ta for gitt eller som er vunnet en gang for alle. De må forsvares og kjempes for, igjen og igjen.

Takket de norske veteranene

Statsministeren brukte også anledningen til å takke Norges veteraner.

– Dette er dagen da vi hedrer og takker dem fra andre verdenskrig og fram til i dag. Rundt 100.000 norske kvinner og menn har tjenestegjort i internasjonale operasjoner i over 40 land. Våre soldater har stått i krevende og farlige oppdrag. Alle har gjort det for å forsvare vår trygghet og vår frihet, uttalte Støre.

8. mai-markeringen startet klokka 8 søndag morgen med blant annet flaggheising på Akershus festning. Noen timer senere, klokka 10.30, ble det lagt ned krans blant annet ved Retterstedet, som ble brukt til henrettelser av nordmenn under andre verdenskrig.

Dagen ble også markert med salutt, samt en gudstjeneste i Akershus slottskirke.