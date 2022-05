PÅ PLASS IGJEN: Inger Lise Hansen var KrFs andre nestleder i perioden 2007-2011. Et sterkt ønske om å endre deler av KrFs partiprofil førte henne ut av politikken. Her i samtale med Rogaland-topp Oddny Helen Turøy under Vårkonferansen 2022. (Per Anders Hoel)