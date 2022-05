Panikk i Det hvite hus – Biden vil redde en flik av abortrettighetene

I et lekket utkast til flertallsavgjørelsen til USAs høyesterett som Politico har publisert, slår dommerne fast at nok er nok, og at det må være opp til politikerne å vurdere en nasjonal abortrett.

Dommerne vil oppløse Roe vs. Wade, dommen fra 1973 som har sikret USAs kvinner abortrett på tvers av delstatsgrenser. Denne dommen har politikerne aldri klart å følge opp med en føderal lovgivning.

Da lekkasjen ble kjent, raste demokrater og kalte det den verste avgjørelsen på lang tid for borgerrettigheter i landet. Utkastet er bare et førsteutkast, men det er blitt bekreftet at det er ekte. Der skriver dommerne rett ut at Roe vs. Wade var feil og må overstyres.

Panisk virksomhet i Det hvite hus

Biden gikk selv ut og kommenterte avgjørelsen. En radikal beslutning, sa Biden. Han fikk igjen kjeft fra republikanere som mente han blandet seg inn i en rettsprosess som ikke er avgjort engang.

– Vi skal være klare, lovet Biden og sa at han og demokratene vil gjøre det de kan for å sikre en abortrett også i framtiden.

The Washington Post skriver imidlertid at flere kilder forteller at nyheten slo ned som en bombe i Det hvite hus. Til tross for at det har vært ventet at høyesterett ville lande på dette standpunktet, var ikke Bidens team forberedt på at det ville komme nå, skriver avisa.

Ifølge avisas kilder ble det hektisk telefon- og møtevirksomhet i Det hvite hus for å finne en løsning. Men det ble fort klart at det er lite Det hvite hus kan gjøre i praksis. Avgjørelsen er ventet å komme i sommer. Fram til mellomvalget er det tilnærmet umulig for demokratene å få en føderal lov om abort gjennom i Kongressen.

Senatet er splittet på midten, og demokrater har gjort det helt klart at de ikke vil godta at filibusteren – en taktikk for å hale ut prosesser – skal brukes i abortspørsmålet.

Frihavner for abort?

I stedet ser Det hvite hus på kriseløsninger. En av dem er å tilby støtte via helseprogrammer som medicaid for å la kvinner reise til delstater der abort fortsatt er tilgjengelig og lovlig. Washington Post skriver at det er tvil knyttet til om dette er mulig.

I tillegg vurderer Biden-administrasjonen tilsynelatende en rekke presidentordre og andre tiltak som kan hjelpe kvinner i republikanskstyrte delstater. Minst 26 delstater har varslet innskrenkninger i abortrettighetene.

– Mye av det Biden-administrasjonen kan gjøre er ren fasadepynting. Vi kommer til å ha et system med varierende tilgang til reproduktiv helsehjelp og rettigheter avhengig av staten du bor i, sier Lawrence Gostin, direktør for O'Neill-instituttet for nasjonal og global helse på Georgetown-universitetet, til Washington Post.

Reproduktiv helse er et begrep som omfatter helsemessige forhold ved seksuallivet, svangerskap, fødsel, barseltiden og hos nyfødte barn.

New York-guvernør Kathy Hochul, som også er demokrat, sa kort tid etter at avgjørelsen ble kjent, at hennes delstat kan bli en frihavn for abortrettigheter.

– For alle som trenger tilgang til behandling, vil vår stat ta dere imot med åpne armer. Abort vil alltid være trygt og tilgjengelig i New York, skrev hun på Twitter.

Biden ut mot ekstreme motstandere

Det er ventet at abortsaken vil føre til en polarisert valgkamp før mellomvalget i høst. Valget er avgjørende ettersom det enten kan gi Biden flertall i Kongressen eller skape store problemer for ham ved at republikanerne tar for eksempel Senatet.

Presidenten uttalte seg onsdag om det han kalte Maga-gjengen. Make America Great Again (Maga) har vært Trumps fremste slagord.

– Denne Maga-gjengen er rett og slett den mest ekstreme politiske organisasjonen som har eksistert i nyere amerikansk historie, sa Biden.

Bakgrunnen for uttalelsen var lekkasjen fra høyesterett.

Saken har også fått internasjonale reaksjoner.

Lederen for Verdens helseorganisasjon (WHO) sier at tilgang til trygge aborter redder liv. Han sier også at innstramminger ikke fører til færre aborter.

– Det driver kvinner og jenter mot utrygge aborter, sa generaldirektør Tedros Adhanom Ghebreyesus onsdag.

Støre redd for økt konfliktnivå

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) frykter at kvinner blir mer sårbare, og at konfliktnivået vil øke.

– Med forbehold om at det er riktig, vil det være et tilbakeskritt. Det betyr at stater kan redusere retten til abort og i noen tilfeller nærmest fjerne kvinners rett til abort, har Støre sagt til NTB.

Han mener at abortsaken er en viktig markør for politisk tilhørighet i USA. Dersom den føderale retten til abort oppheves, kommer det som følge av at det er utnevnt dommere som mener det er riktig. Tre av dem er utnevnt av Donald Trump.

– En nesten 50 år gammel dom som har gitt stabilitet og trygghet for kvinner, blir da opphevet. Det øker konfliktnivået rundt abort og øker også sårbarheten for kvinner i en krevende situasjon. Det fører til store forskjeller mellom kvinner i USA. Det mener jeg er alvorlig for USA, sier statsministeren.

















(©NTB)