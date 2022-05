Valg i Somalia 15. mai

Beslutningen er tatt av en komité i den somaliske nasjonalforsamlingen som har ansvar for arrangering av valg.

Presidentvalget skulle egentlig vært holdt for over et år siden. Det er blitt utsatt delvis som følge av pågående væpnet konflikt, og en maktkamp mellom sittende president Mohamed Abdullahi Mohamed og statsminister Mohamed Hussein Roble.

Roble har tidligere bodd mange år i Sverige og har også svensk statsborgerskap. Han har vært statsminister siden 2020, da han overtok etter norsk-somaliske Hassan Ali Khaire.

Somalia er rammet av tørke, og FN mener det er fare for omfattende hungersnød i landet. Samtidig fortsetter konflikten mellom regjeringsstyrkene og de ytterliggående islamistene i gruppen al-Shabaab.