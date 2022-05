Tyskland inngår milliardavtale med norsk rederi – skal erstatte russisk gass

Skipsmeglere Aftenposten/E24 har vært i kontakt med, anslår at kontrakten kan være verdt et sted mellom 8–10 milliarder kroner for det norske rederiet.

Hvert av de to skipene som Tyskland skal leie fra Höegh LNG, kan årlig ta imot og sende videre rundt 6 milliarder kubikkmeter gass. Allerede fra kommende vinteren kan de to skipene erstatte 25 prosent av all gass tyskerne nå importerer fra Russland, skriver Aftenposten.

Tyskland vil leie fire spesialskip som kan ta imot flytende naturgass (LNG) til erstatning for russisk gass. To av disse skipene har Tyskland nå inngått avtale med det norske Höegh LNG om å leie i ti år fremover.

– Vi er veldig glade og beæret over å bli valgt av den tyske regjeringen til å støtte opp under Tysklands forsyningssikkerhet på energi, sier Höegh LNGs konsernsjef Thor Jørgen Guttormsen i en kort pressemelding.

Höegh LNG er eid med 50 prosent av den norske rederfamilien Höegh og 50 prosent av fond som er styrt av den amerikanske investeringsbanken Morgan Stanley.