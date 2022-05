Tusenvis til sykehus i Irak etter sandstorm

Stormen som virvlet opp sand og støv begynte onsdag kveld. Helsemyndighetene oppfordrer astmapasienter og andre til å holde seg innendørs.

I Bagdad er det registrert at 2.000 har fått pusteproblemer, og én person har mistet livet, sier helsedepartementets talsmann Saif al-Badr, ifølge det statlige nyhetsbyrået INA. Han sier at det i hele landet er registrert over 5.000 tilfeller av pusteproblemer.

– Alle sykehus, helseinstitusjoner og kriseetater har økt beredskapen, sier han.

Sandstormen har rammet fem provinser, blant dem Anbar i vest. Provinsens talsmann Anis Qais sier oppfordringer om at folk med luftveisplager må oppsøke helsesentre, er spredt via moskeer og sosial medier.

Sandstormer er vanlige i Irak, men eksperter mener at klimaendringene kan gjøre at de inntreffer oftere, melder BBC.