Frankrike og India ber om umiddelbar stans i krigshandlingene i Ukraina

India, som importerer mye av sitt militære materiell fra Russland og som kjøper russisk olje, har så langt unngått å fordømme Russlands krig.

Indias statsminister Narendra Modi dro onsdag kveld rett fra det nordiske toppmøtet i København til Paris, der han ble tatt imot av president Emmanuel Macron. I Elysee-palasset hadde de samtaler og en arbeidsmiddag senere onsdag kveld.

Etter møtet sendte Modi og Macron ut en felles uttalelse.

– Frankrike og India uttrykker sin dype bekymring over den humanitære krisen og den pågående konflikten i Ukraina, står det.

– Begge land fordømmer utvetydig det faktum at sivile er blitt drept i Ukraina, og ber om umiddelbar stans i kamphandlingene slik at de to partene kan samle seg bak dialog og diplomati, og sette en umiddelbar stopper for folkets lidelser, står det videre.

Men bare Frankrike fordømmer «russiske styrkers ulovlige og uberettigede aggresjon mot Ukraina».

I forkant av møtet uttalte Frankrike at landet vil hjelpe India med å bli mindre avhengig av russisk olje, gass og våpen.

Elysee-palasset har opplyst at Macron har et «ekstremt varmt forhold» med Modi, som har besøkt Frankrike tre ganger siden 2017, mens Macron dro til India i 2018.

Modi har invitert Macron til India på nytt for å styrke samarbeid innen forsvarsteknologi og overgang til ren energi.