Bill Gates: – Konspirasjonsteoretikere skriker etter meg på gata

I et intervju med Today, et program på BBC Radio 4, sier Microsoft-gründeren at han fortsatt kan møte konspirasjonsteoriene om seg selv med en form for humor.

Milliardæren, som har gitt store summer til koronaforskning og vaksineutvikling, har opplevd å bli skreket til på gata av folk som tror han er en del av en elite som ønsker å kontrollere og overvåke befolkningen, blant annet ved hjelp av vaksiner.

– På et vis må du nesten le fordi det er så sprøtt, sier Gates.

– Vil jeg virkelig overvåke disse menneskene? Jeg bruker milliarder på vaksiner. Jeg tjener ikke penger på vaksiner. Vaksiner redder liv, de fører ikke til død, sier han.

På spørsmål om slike konspirasjonsteorier vil få flyte fritt etter at Tesla-gründeren Elon Musk kjøpte opp Twitter, svarer han slik:

– Jeg tror det er mulig at Twitter kan bli verre, men det kan også bli bedre.

Angrer Epstein-møte

I intervjuet erkjenner han at det var en feil å møte den nå avdøde Jeffrey Epstein, som var dømt for overgrep, og som var anklaget for menneskehandel og utnytting av unge jenter og kvinner til prostitusjon.

Hans tidligere kone, Melinda French Gates, skal ha stilt spørsmål ved møtene fordi hun mente Epstein var en ond person.

– Kanskje instinktene hennes her var bedre enn mine, sier han.

Musk rikest

Musk har flere ganger rakket ned på Gates på Twitter, men Gates understreker at det ikke er noen grunn til at Musk skal være grei med ham.

De to amerikanerne har begge tjent seg styrtrike på ny teknologi. Tidligere var Gates verdens rikeste mann, nå er det Musk som troner øverst på denne listen.

Gates understreker at han ikke er interessert i romfart, slik Musk, Amazon-gründeren Jeff Bezos og Virgin-gründeren Richard Branson er.

– Det er ikke min drøm. Min drøm er først å få utryddet polio, og så gå rett tilbake igjen og gå etter malaria, sier han og oppfordrer andre suksessfulle mennesker til å gi til de rette formålene.

– Jeg mener man kan oppnå mye med filantropi, fastslår han.