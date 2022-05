Ukraina tror Putin vil mobilisere 9. mai

Sjefen for Ukrainas militære etterretningstjeneste, Krylo Budanov, sier at Kreml allerede har begynt å forberede mobiliseringen i forkant av 9. mai, skriver tankesmia Institute for the Study of War.

Samtidig sier det nasjonale sikkerhets- og forsvarsrådet at høytstående russiske forsvarsfolk forsøker å legitimere krigen som en tredje verdenskrig mot Vesten, heller enn en spesialoperasjon i Ukraina. Meldingene er ikke bekreftet på annet vis.

Norske eksperter sa tirsdag til NTB at det er helt åpent hva Vladimir Putin velger å gjøre på seiersdagen. Forskjellige kilder sier han vil erklære full krig og mobilisering, mens andre – som paven – sier dagen kan bli brukt til å erklære slutt på krigen.