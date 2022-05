Politiet arresterte aksjonister - Natur og Ungdom sender flere

– De første som ble arrestert, har sluppet ut. Vi fortsetter aksjonen og flere er nå på vei fra Førde, sier Natur og Ungdom-leder Gina Gylver til Vårt Land.

Gylver var ikke med på aksjonen selv i dag, men var onsdag på vei til anleggsområdet på Engebø ved Førdefjorden.

– Vi er mange som er villige til å gi alt for denne fjorden, for å forhindre en av de største miljøskandalene i Norge i dag, utdyper Gylver i en pressemelding.

FORTSETTER: Gina Gylver, leder for Natur og Ungdom, sier at aksjonene fortsetter. (Natur og Ungdom)

Rutil og granat

Selskapet Nordic Mining har fått konsesjon til å deponere 250 millioner tonn gruveavfall i Førdefjorden og bygge ut gruvedrift for å utvinne mineralene rutil og granat på Engebøfjellet ved Førdefjorden. Gruveselskapet startet mandag å rive hus der industrianlegget skal bygges. Driftstillatelsen til gruveselskapet er av både Natur og Ungdom og Naturvernforbundet klaget inn til Nærings- og fiskeridepartementet.

Departementet opplyste til Vårt Land forrige uke at et vedtak kan ventes om ikke lenge.

– Departementet kan ikke kan gå i nærmere detalj fordi saken fortsatt er under behandling, sa Camilla Pettersen, fungerende kommunikasjonssjef for næringsministeren.

Anne-Line Førsund Thingnes er leder i Naturvernforbundet Sogn og Fjordane og bosatt i bygda Vevring nord for Førdefjorden. Hun ber næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) «trekke i nødbremsen», og viser særlig til at Førdefjorden er en rik fjord for fiske.

– Det henger ikke på greip å bruke den levende fjorden til søppelplass, det er en så grov urett mot folk og natur at ord som miljøkriminalitet er på sin plass, sier Thingnes i en pressemelding.

ARRESTERT: Her har aksjonister fra Natur og Ungdom blitt satt i en politibil. (AMANDA IVERSEN ORLICH)

Nordic Mining: – Som forventet

Administrerende direktør for Nordic Mining, Ivar Fossum, sier til Vårt Land at dagens hendelser er som forventet.

– Vi har hatt en bra dialog med både aksjonister og politi de siste ukene og dagene. Vi synes at dette så langt har gått greit for seg, og at det ikke har vært noen fare for sikkerheten verken til aksjonister eller våre arbeidere.

– Hvor mye vil du si at det haster å få avklart klagen på driftstillatelse?

– Det haster. Vi har ventet lenge. Det er en viktig avklaring for alle, men selvfølgelig også for oss, med tanke på å komme videre i prosjektet.

– Naturvernforbundet mener prosjektet kan kalles miljøkriminalitet. Hvordan ser du på det?

– Vi synes det er underlig. Dette prosjektet har blitt utredet og diskutert i mange år, og Naturvernforbundet og Natur og Ungdom har vært høringspartnere fra starten. Det har vært brede, gode og transparente prosesser, sier Fossum.

– Er det sider ved prosjektet der dere ser at det kan være usikkerhet om følgene for natur og miljø?

– Vi er ikke miljøeksperter, men har blitt trygge på kunnskapen som er lagt fram. Det har blitt gjennomført omfattende konsekvensutredninger og prosjektet er godkjent på alle nivåer hos myndighetene. Vi kommer fortsatt til å ha et sterkt fokus på mulig miljøpåvirkning på marint og på land gjennom byggeperioden og i driftsfasen.

Gruvedrift ved Førdefjorden

Gruveselskapet Nordic Mining har sikret seg rettighetene til å utvinne mineralene rutil og granat fra Engebøfjellet i Sunnfjord kommune.

og fra Engebøfjellet i Sunnfjord kommune. Prosjektet er kontroversielt fordi restmassene fra gruvedriften etter planen skal deponeres på bunnen av Førdefjorden. Det medfører også naturinngrep.

Rutil brukes til å fremstille titanoksid, som brukes som hvitt fargepigment i blant annet maling, tannkrem og iskrem.

Ny gruppe aksjonister

Operasjonsleder Tom Johannessen i Vest politidistrikt bekreftet overfor NTB i 13-tiden onsdag at etter de første arrestasjonene har en ny gruppe aksjonister har tatt seg inn på anleggsområdet.

– Foreløpig har vi ikke iverksatt noe med tanke på dette, men det vil nå bli vurdert å gjøre noe med det, sier Johannessen.

Gylver sier til Vårt Land at det nå er niende dag Natur og Ungdom aksjonerer, og at det ikke er avgjort hvor lang tid framover aksjonen vil fortsette.

Sju ble fjernet

Sju aksjonister ble tidligere onsdag fjernet av politiet etter at Natur og Ungdom prøvde å stanse anleggsarbeidet.

– Vi har hele veien vært klar over at politiet kan bli tilkalt, og at vi risikerer store bøter for å stanse oppstarten av dette miljøfiendtlige gruveprosjektet. Men det er verdt det, sier Gina Gylver, leder i Natur og Ungdom (NU), i en pressemelding.

Ifølge Bergens Tidende ankom politiet stedet rundt klokka 9.30 onsdag.

LENKET FAST: Anne-Line Thingnes er en av demonstrantene som har lenket seg til anleggsmaskinene ved Førdefjorden. (AMANDA IVERSEN ORLICH / Natur og Ungdom/NPK)

Ytringsfrihet

Arne Johannessen, politisjef i Sogn og Fjordane, forteller at ytringsfriheten til demonstrantene har vært lagt vekt på, men at politiet til slutt valgte å fjerne dem fra anleggsmaskinene.

– Nå har det vært null anleggsarbeid i snart ei uke, og det er grenser for hvor lenge man kan hindre arbeidet, sier Johannessen til Bergens Tidende.

NU-lederen varsler at aksjonene ikke er over.

– Når politiet har fjernet de første aksjonistene, strømmer nye til, sier Gina Gylver.

Vilde Aarseth (15) er lokallagsleder i Vevring Natur og Ungdom, der gruva planlegges. Hun sier i en pressemelding at hun ikke vil ha gruva.

– Fjorden er framtida vår. Disse arbeidsplassene varer i beste fall til jeg er i 40-åra. Og skjer da? Fjellet og fjorden er ødelagt. Derfor vurderer jeg å lenke meg, selv om det er litt skummelt, sier hun.