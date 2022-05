EU-kommisjonen foreslår sanksjoner mot russisk patriark

Patriarken er blitt tett knyttet til Putin og har gitt ham støtte til krigføringen i Ukraina. Kirill har sagt at krigens motstandere er onde krefter og bedt landets kristne samle seg bak Putin.

Nå vil EU-kommisjonen at det skal innføres sanksjoner mot ham og 57 andre russiske personer. Det er blant annet militærpersonell, men også den nære familien til Putin-talsmann Dmitrij Peskov.

Peskovs datter Elisaveta har tidligere sagt til Insider at det er svært urettferdig at hun og andre unge russere blir utsatt for sanksjoner som følge av krigen.

Saken oppdateres.