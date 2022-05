Ukraina planlegger flere evakueringer fra Mariupol

Stålverket er det siste stedet som ukrainske styrker kontrollerer i den strategisk viktige havnebyen.

Ifølge lederen for den ukrainske militæradministrasjonen i Donetsk-fylket var evakueringen ventet å begynne klokka 7 mandag morgen lokal tid.

Mens ukrainske myndigheter sier at 100 personer ble evakuert fra stålverket søndag, oppgir russiske myndigheter at 80 ble evakuert.

President Volodymyr Zelenskyj har uttalt at det for første gang siden Russland angrep byen i februar, har vært to dager med reell våpenhvile i området.