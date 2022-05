– Over 100 sivile evakuert fra stålverket i Mariupol

– I dag fikk vi endelig til å starte evakueringen av sivile fra Azovstal. Etter mange uker, mange forsøk, ulike møter, folk, samtaler, land, forslag. Endelig!, sa Zelenskyj i en uttalelse søndag kveld ifølge Sky News.

– Mer enn 100 sivile har allerede blitt evakuert, først og fremst kvinner og barn. Ettersom prosessen er såpass komplisert vil de første evakuerte ankomme Zaporizjzja i morgen tidlig, fortsatte han.

Zaporizjzja ligger rundt 230 kilometer nordvest for Mariupol. Byen har vært et viktig stoppested for titusener som er tvunget på flukt fra den beleirede byen.

80 sivile

Opptil 1.000 sivile har ifølge ukrainske myndigheter søkt ly i stålverket, men lever under svært dårlige forhold. Det er anslagsvis 100.000 sivile igjen i resten av Mariupol, som hadde 450.000 innbyggere før krigen.

Ifølge det russiske forsvarsdepartementet er 80 sivile blitt evakuert.

– 80 sivile, inkludert kvinner og barn, har blitt reddet, sa forsvarsdepartementet i en uttalelse søndag kveld.

– De som ønsket å reise til områder kontrollert av den ukrainske regjeringen, har blitt overlevert til representanter fra FN og Den internasjonale Røde Kors-komiteen, heter det videre i uttalelsen fra Russlands forsvarsdepartement.

Russia Ukraine War Satellittbilder fra Planet Labs PBC søndag viser skadene på stålverket Azovstal i Mariupol. Azovstal har et stort nettverk med underjordiske tunneler fra den kalde krigen. (Planet Labs PBC/AP)

Separatistkontrollert landsby

Søndag ettermiddag bekreftet FN at det pågikk en operasjon for å evakuere folk fra Azovstal. Det skjer i samarbeid med Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC), samt både ukrainske og russiske myndigheter. Talspersonen n Saviano Abreu sa at situasjonen er svært kompleks og ville ikke gi flere detaljer.

Bilder fra Reuters og AP viser sivile som ankommer landsbyen Bezimenne øst for Mariupol søndag. Landsbyen kontrolleres av russisk-støttede separatister i Donetsk-regionen, rundt 30 kilometer øst for Mariupol. I den første gruppen var rundt 40 sivile, og senere ankom ytterligere 14 mennesker et mottakssenter i landsbyen, ifølge Reuters' fotograf.

Også en AP-journalist så kvinner og barn ankomme Bezimenne sammen med representanter fra FN og Røde Kors søndag.

Russia Ukraine War US Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier at den første gruppen på rundt 100 mennesker som er evakuert fra Azovstal, er på vei til ukrainsk-kontrollert territorium vest for Mariupol. (AP)

230 kilometer

– FN bekrefter at en trygg passasje-operasjon pågår i stålverket Azovstal, i samarbeid med ICRC og partene i konflikten, sier talsmann Jens Lærke i FNs nødhjelpskontor OCHA.

Han forteller at kolonnen som deltar i evakueringen, la i vei fredag. Den kjørte 230 kilometer og kom fram til stålverket i Mariupol lørdag morgen.

FN har ikke oppgitt noen tall på hvor mange som er hentet ut.

Russiske og ukrainske kilder har oppgitt ulike tall på hvor mange som er evakuert i løpet av helgen. Russlands forsvarsdepartement sa at to grupper med til sammen 46 sivile forlot området rundt stålverket lørdag. Samme dag sa de ukrainske Azov-brigadene, som forsvarer Azovstal, at 20 sivile hadde forlatt området.

«Apokalypse»

Mariupol ligger ved Svartehavet og ble beleiret av russiske styrker kort tid etter invasjonen 24. februar.

FNs generalsekretær António Guterres sa i Kyiv torsdag at organisasjonen gjør alt i sin makt for å sikre evakueringen av sivile fra byen.

– Befolkningen i Mariupol har i dag et desperat behov. De trenger en fluktrute fra apokalypsen, sa han.

Situasjonen på bakken er imidlertid fortsatt svært vanskelig, og sivile som har forsøkt å rømme fra byen på egen hånd, har hevdet at russiske styrker skyter på dem. Ukrainske myndigheter har gjentatte ganger anklaget russiske styrker for å bombardere fluktruter som partene er blitt enige om.

Anslagsvis 2.000 ukrainske soldater er i Azovstal, som blant annet inneholder et stort nettverk med underjordiske tunneler fra den kalde krigen.