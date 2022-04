Briter og nederlendere skal etterforske krigsforbrytelser i Ukraina

Utenriksminister Liz Truss sier Storbritannia skal sende en gruppe etterforskere i mai. De skal jobbe sammen med Den internasjonale straffedomstolen (ICC), som leder an i etterforskningen av mulige ulovligheter under krigen.

– Etterforskerne skal jobbe bredt for å samle inn bevis, vitneforklaringer, rettsmedisinsk bevismateriale og video, sa Truss da hun besøkte ICC i nederlandske Haag fredag.

Der møtte Truss også sin nederlandske kollega Wopke Hoekstra. Han sier Nederland sender 30 grensepolitifolk til Ukraina i mai. Også disse skal jobbe for ICC.

Nederland har erfaring fra bevisinnsamling i Ukraina etter at et passasjerfly på vei fra Nederland til Malaysia fly ble skutt ned over Øst-Ukraina i 2014.