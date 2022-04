Stoltenberg: Krigen i Ukraina kan fortsette i årevis

Nato er forberedt på å hjelpe Ukraina med å modernisere hæren med moderne vestlig utstyr, framfor gamle sovjetiske våpen.

Tyngre utstyr fra Nato-land har hittil i hovedsak vært fra sovjettiden, ettersom ukrainerne har erfaring med dette utstyret. I det siste har USA og andre Nato-land imidlertid begynt å sende vestlig artilleri til Ukraina.

– Vi er nødt til å forberede oss på lang sikt. Det finnes absolutt muligheter for at denne krigen vil trekke ut og vare i måneds- og årevis, sa Stoltenberg på et ungdomsforum i Brussel torsdag.

Han legger til at overgangen til mer moderne våpen og systemer vil kreve mer trening.