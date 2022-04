Miljørettsekspert hudfletter statens Ukraina-argument i klimarettssak

Professor i internasjonal miljørett, Christina Voigt, er svært lite imponert over den norske argumentasjonen overfor Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) i Strasbourg i den såkalte klimasaken. I sitt svar til EMD bruker staten krigen i Ukraina som et argument for at domstolen må avvise søksmålet.

– Å knytte klimasøksmålet opp mot krigen i Ukraina er veldig uheldig og har ingenting med saken å gjøre. Lisensene som saken handler om er fra 2013 og 2016, sier hun til NTB.

Til daglig er hun professor ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo. Voigt viser til at saken handler om rettmessighet på det tidspunktet lisensene ble gitt, ikke hvordan situasjonen er i dag.

– Det var ingen krig i Ukraina i 2016. Krigen er heller ikke et argument i dag. Mitt personlige syn er at Ukraina er irrelevant. Jeg tror også at EMD ikke vil gå inn for dette argumentet og avvise ethvert argument der krigen i Ukraina brukes, sier professoren.

Forutsigbar og demokratisk

Det var onsdag at statens svar til EMD ble gjort kjent. Ett av argumentene Regjeringsadvokaten bruker for å få saken avvist, er Europas behov for Norge som en demokratisk leverandør av olje og gass:

«Europas behov for en stabil og forutsigbar energileverandør har i det siste blitt understreket av Russlands instrumentalisering av energi, og dokumenterte vilje til å bruke alle midler for å nå deres egne geopolitiske mål. Inkludert å gå til krig mot et naboland», skriver Henriette Bush på vegne av Regjeringsadvokaten.

– Fører ikke til utslipp

Staten argumenterer for at saken bør avvises fordi miljøorganisasjonene som står bak søksmålet ikke kan regnes som ofre. Det argumenteres også for at lisensene ikke fører til direkte klimautslipp. På dette stadiet er det usikkert om selskapene finner olje eller gass.

– Det var helt som forventet at staten kom med sine motargumenter der de prøver å avvise saken både prosessuelt og substansielt. Dette er helt normalt. Det skjer i alle rettssaker. Staten kunne jo vært litt mer fleksibel, men det er den jo ikke. Det var heller ikke forventet, sier Christina Voigt til NTB.

Bruker krigen kynisk

Miljøorganisasjonene lar seg hisse opp og beskylder staten for kynisk å bruke Ukraina-krigen som begrunnelse for at letelisensene ikke bryter menneskerettighetene.

– Krig i 2022 legitimerer ikke oljevedtak fra 2016, og heller ikke at vi trenger ny produksjon flere tiår fram i tid. Europas reaksjon på krigen er å akselerere overgangen til fornybar energi, en omstilling som allerede er i gang og som vil være svært langt på vei når uoppdagede ressurser kommer til markedet. At regjeringen bruker krigen slik, viser bare tydeligere at de ikke tar klimaansvaret på alvor og at klagen hører hjemme i Strasbourg, sier Frode Pleym, leder i Greenpeace Norge.

(©NTB)