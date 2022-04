Helsingforskomiteen til regjeringen: hold Russland ansvarlig for krigsforbrytelser

– Alvorlige brudd på menneskerettigheter og krigsforbrytelser i Ukraina må få konsekvenser. President Putin og russiske ledere må holdes ansvarlig for aggresjonsforbrytelsen mot Ukraina, sier styreleder Ragnhild Astrup Tschudi i en pressemelding.

Under sitt årsmøte vedtok komiteen en rekke oppfordringer til den norske regjeringen. Blant annet oppfordrer de til at regjeringen aktivt skal bidra til et internasjonalt rettsoppgjør som holder president Putin og hans nærmeste ansvarlig.

FNs sikkerhetsråd sier torsdag at de vil ha fart på etterforskningen av mulige krigsforbrytelser i Ukraina. De har også uttrykt et ønske om bred internasjonal støtte.

