Frp-forslag om at Norge bør jobbe for europeisk kjernekraft-satsing

«Fremskrittspartiets landsmøte mener Norge må ta en aktiv rolle og forske videre på trygg kjernekraft med vekt på thorium og bidra til at verden kan realisere små kjernekraftverk som kan gjøre flere land selvforsynt med strøm», heter det i den foreslåtte landsmøteuttalelsen, som redaksjonskomiteen har anbefalt å vedta.

I begrunnelsen for forslaget pekes det på at økende strømpriser, energisituasjonen i Europa og krigen i Ukraina har synliggjort Europas avhengighet av russisk gass.

Delte meninger

Dagsavisen erfarer at det er delte meninger om forslaget. Partileder Sylvi Listhaug vil ikke entydig svare på om hun vil støtte det eller ikke, men sier partiet lenge har snakket om at det bør være muligheter for å se på thorium-forekomster i landet.

– Men jeg forstår at mange er redde for kjernekraft, der går det nok et skille mellom oss som husker Tsjernobyl og de andre. Det er selvsagt viktig at risikoen minsker kraftig, og det vil den gjøre med ny teknologi. Den veien man har gått i Europa, med å legge ned kjernekraftverk og erstatte det med energikilder som sol og vind, som ikke er stabile – da ser man hvilke problemer man kan få, sier hun.

Vil bygge i Norge

Enkelte i partiet, som Leif Arne Moi Nilsen i kommunestyret i Stavanger, mener man bør gå enda lenger og etablere kjernekraftverk også i Norge.

– Mortavika vil være en ideell plassering for et hypermoderne, mindre kjernekraftverk. Om 10–11 år vil et stort område med mye infrastruktur stå uten et samfunnsnyttig formål når ferjedriften avsluttes. Det kan vi erstatte med ny, trygg og stabil kraftproduksjon der vi også kan benytte sjøvannet til avkjøling, sier han til Stavanger Aftenblad.