Ukrainas ambassadør får ikke lov til å gå med ukrainske barn i 17. mai-toget

Ambassadør Vjatsjeslav Jatsiuk ønsket å samle ukrainske barn og gå sammen med dem i 17. mai-toget i Oslo. Men 17. mai-komiteen i Oslo sier nei, skriver Aftenposten.

De begrunner avslaget med at barnetoget skal være fritt for politiske markeringer.

– Toget er for barna, det er ikke et politisk arrangement. Vi ønsker ikke at det skal være et sted der voksnes behov for markering skal komme til syne, sier lederen av Oslos 17. maikomité, Anna Dåsnes (V).

Komiteen sier de har forståelse for ønsket, men at de mener den beste måten å inkludere barna fra Ukraina på, er at de går med skolene sine. Ukrainas ambassade har ikke hatt anledning til å kommentere saken.

(©NTB)