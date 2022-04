Norge gir 100 millioner kroner til FNs fredsbyggingsfond

– Krigen i Ukraina tar mye av vår oppmerksomhet, men det er dessverre også stort behov for konfliktløsing og fredsbygging i andre deler av verden, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) i en pressemelding onsdag.

Fondet er underlagt FNs generalsekretær og skal fremme bærekraftig fred. Det skal skje ved hjelp av forebygging, konfliktløsning og stabilisering i over 40 sårbare land og regioner.

– Vi vet hvor omfattende lidelser sivilbefolkningen i mange land er utsatt for på grunn av krig og konflikt. FNs fredsbyggingsfond er et av de viktigste virkemidlene vi har for å forhindre konflikt og bidra til varig fred, sier Huitfeldt.

(©NTB)