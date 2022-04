Norge bekymret for livstidsdom mot tyrkisk aktivist

Kavala var anklaget for å ha finansiert og organisert store demonstrasjoner mot den tyrkiske regjeringen i 2013 og et kuppforsøk i 2016. Han har nektet straffskyld for anklagene.

Fengselsdommen til Kavala gir ikke mulighet for prøveløslatelse. Sju andre tiltalte i saken ble dømt til 18 års fengsel hver.

– Jeg er dypt bekymret over dommen mot Osman Kavala, skriver utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) på Twitter.

I en uttalelse fra Tysklands utenriksminister Annalena Baerbock krever hun øyeblikkelig løslatelse av aktivisten.

– Vi forventer at Osman Kavala blir satt fri, sier hun.

Fire år i varetekt

De tre dommerne i saken ville ikke dømme Kavala for en separat tiltale om spionasje da de mente at det ikke var nok bevis for dette.

I 2020 ble Kavala kjent ikke skyldig etter tiltalen i forbindelse med hendelsene i 2013, men han ble raskt pågrepet igjen. Til sammen har han sittet i varetekt i over fire år uten dom.

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan har anklaget Kavala for å være agent for den amerikanske filantropen George Soros' angivelige nettverk.

Trussel

I oktober truet Tyrkia med å kaste ut ambassadører fra ti vestlige land, deriblant Norge, etter at de kom med en felles protest mot fengslingen av Kavala. Trusselen ble senere trukket tilbake.

Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) har tidligere krevd løslatelse av Kavala, men Tyrkia har nektet å etterkomme kravet. Europarådet har derfor satt i verk disiplinære tiltak og kan komme til å ekskludere eller frata Tyrkia stemmeretten.

– Vi oppfordrer Tyrkia til å etterleve dommen fra Den europeiske menneskerettsdomstolen, sier Huitfeldt etter at dommen falt mandag.

– Tyrkia må overholde demokratiske og rettslige standarder som landet har forpliktet seg til under Den europeiske menneskerettskonvensjonen, fortsetter hun.

I sin uttalelse etter dommen mandag understreket Baerbock at en øyeblikkelig løslatelse vil være i tråd med det EMD har bedt Tyrkia om å gjøre.

Osman Kavala

64 år.

Gründer, filantrop og aktivist i Tyrkia.

Kalles «den røde milliardær» for sine radikale synspunkter.

Fengslet siden 2017. Fikk mandag en dom på livstid.

Anklagen er at han skal ha organisert og finansiert demonstrasjoner, samt være med å kuppforsøket i 2016.

– Narrespill

Den norske avdelingen av ytringsfrihetsorganisasjonen PEN hadde en representant til stede under rettssaken mot Kavala.

– Dommerne lar seg ikke affisere av mangel på bevis. De er her for å dømme politisk, ikke juridisk, sier Agnete G. Haaland, nestleder i Norsk PEN og delegasjonsmedlem i Istanbul.

– Det er opprørende å være til stede i en rettssak som bare er et narrespill, legger hun til.

Ifølge PEN sa Kavala i sin forsvarstale til retten fredag at han håpet saken kunne føre til endring i Tyrkia.

– Den eneste trøsten jeg finner i denne saken, er muligheten for at min erfaring kan bidra til å konfrontere de fundamentale problemene i rettssystemet i Tyrkia, skal han ha sagt.

