Hevder eksplosjoner skjer for å trekke Transnistria inn i krigen

Mandag ettermiddag ble hovedkvarteret til sikkerhetstjenesten i den selverklærte republikken Transnistria i Moldova skadet av en eksplosjon. Ifølge moldovske og lokale medier ble den angrepet med granatkaster. Tirsdag morgen ble to radiomaster som viderekringkastet russisk radio sprengt.

Transnistria er ikke anerkjent av Moldova eller andre land, men har i praksis fungert som selvstendig stat siden 1992. Den er tett knyttet til Russland, og det befinner seg mellom 1.500 og 2.500 russiske soldater på det som juridisk sett er moldovsk territorium. I tillegg har Transnistria en egen hær på rundt 7.500 mann.

---

Transnistria

Transnistria (på russisk Pridnistrovs’ka Moldavs’ka Respublika (Den pridnestroviske moldaviske republikken) er en utbryterrepublikk i Moldova.

Grenser mot Ukraina.

Erklærte seg uavhengig i 1990, utkjempet en kortvarig uavhengighetskrig i 1990–92

Ca 580.000 innbyggere

Har tette bånd til Russland, som også har soldater der. Russland har også en militærbase og et stort ammunisjonslager.

---

Skylder på Ukraina

I en tale onsdag ettermiddag skyldte Transnistrias president, Vadim Krasnoselsky, på Ukraina for eksplosjonene, som han omtalte som et forsøk på å trekke Transnistria inn i krigen der. Myndighetene i Transnistria har også satt terrortrusselen på «rødt nivå».

I formiddag beskyldte Transnistria Ukraina for å ha skutt mot en landsby i regionen.

Russiske medier har omtalt eksplosjonene som en forberedelse på et militært angrep fra Ukraina. Ukrainsk etterretning har derimot kalt det en planlagt provokasjon fra Russland.

MONUMENT: En stridsvogn er stilt ut som et monument i Transnistria. (Alex Tjore)

Ligger nære ukrainsk storby

Transnistria ligger bare ti mil fra den ukrainske storbyen Odesa.

Før den russiske invasjonen begynte 24. februar ble det uttrykt bekymring for at styrkene i Transnistria kunne gjennomføre et «bakholdsangrep» mot Ukraina i Odesa-regionen, eller brukes til sabotasje og andre typer hybridangrep. Odesa er en viktig havneby, og del av det Vladimir Putin omtalte som «Novorossija» i 2014.

I mai 2014 fant det sted sammenstøt i Odesa mellom proukrainske innbyggere og tilhengere av en opprørsrepublikk tilsvarende dem i Donetsk og Luhansk. 48 mennesker mistet livet. I 2015 var det forsøk på separatisme i Bessarabia-området sørvest for Odesa, som grenser mot Moldova. Oppviglere og sabotører fra Transnistria har også vært aktive før og etter den russiske invasjonen.

– Garantert en russisk provokasjon

Den Odesa-baserte forsvarsanalytikeren Aleksander Kovalenko sier til Vårt Land at han er helt sikker på at eksplosjonene i Transnistria er en russisk provokasjon, og trolig ment som skremselspropaganda mot befolkningen i Transnistria og Russland.

– Forrige uke sa en russisk general at målet var å ta hele Sør- og Øst-Ukraina, og opprette en landforbindelse til Transnistria fordi russisktalende ble undertrykt der. Det vil ganske sikkert komme flere provokasjoner i Transnistria, der man vil skylde på ukrainske spesialstyrker og vise til trusler fra Ukraina.

Aleksander Kovalenko er en Odesa-baserte forsvarsanalytiker. (John Færseth)

Kovalenko mener sjansene for et vellykket russisk angrep mot Odesa er minimale, og at mens styrkene i Transnistria kan utføre sabotasjeaksjoner, er de ikke i stand til noen fullskala militæroperasjon.

– Den eneste måten å ta Odesa på, er fra sjøen. Et russisk landingsfartøy ble ødelagt i Berdjansk 24. mars, og senkingen av slagskipet «Moskva» viser at Ukraina er i stand til å senke skipene deres. Russerne har heller ikke ressurser til et angrep over land, selv om jeg ikke ser bort fra sabotasjeaksjoner og flere rakettangrep.

Oazu Nantoi, moldovsk parlamentsmedlem for regjeringspartiet Parti for handling og solidaritet, er heller ikke i tvil om at det dreier seg om en russisk provokasjon.

– Moldova er absolutt ikke interessert i noen destabilisering, og Ukraina trenger ikke en ny frontlinje nå. Kanskje ønsker Russland å destabilisere situasjonen her, for å tvinge Ukraina til å trekke ressurser hit fra andre steder.

Oazu Nantoi (John Færseth)

Nantoi peker på at en bro i ukrainsk Bessarabia ble truffet av en russisk rakett tirsdag, og mener man ikke kan utelukke en militæraksjon i Bessarabia og et forsøk på å ta Transnistria og den sørlige delen av Moldova, som også er russisktalende.

Et langvarig uromoment

Transnistria ligger på venstre bredde av elva Dnestr, og er et resultat av Moldovas svært spesielle historie. Moldova er hovedsakelig rumensktalende, men ble innlemmet i det russiske tsarriket i 1812.

I 1918 ble området gjenforent med Romania, men gjenforeningen ble aldri anerkjent av Sovjetunionen som svarte med å opprette en «moldovsk autonom republikk» øst for Dnestr, i det som da var sovjetrepublikken Ukraina. Denne er delvis identisk med dagens Transnistria. Den autonome republikken var ikke en del av det historiske Moldova, og mye av befolkningen var etniske russere og ukrainere.

I 1940 ble dagens Moldova annektert på nytt av Sovjetunionen, og slått sammen med deler av den autonome moldovske republikken til sovjetrepublikken Moldova. Moldova ble selvstendig i 1990, noe som ble tatt dårlig imot i Transnistria. Resultatet var en halvannet år lang krig, der sovjetiske og russiske styrker intervenerte på Transnistrias side. Krigen endte i en våpenhvile der Russland fikk rett til å utplassere «fredsbevarende» soldater i Transnistria.

NABO: Havnebyen Odesa ligger ikke langt fra utbryterrepublikken Transnistria. (John Færseth)

Har eget flagg, valuta og hær

Transnistria har fortsatt sitt eget flagg, valuta og hær, og har fungert som en blokkering for moldovsk medlemskap i EU og Nato. Russland har ikke kunnet rotere styrker gjennom Ukraina siden 2014, og en god del av de «russiske» soldatene skal i dag være rekruttert lokalt. Mange innbyggere skal ha forlatt regionen de siste månedene, av frykt for å bli mobilisert og satt inn mot Ukraina.

Transnistria var i flere år en attraksjon for utenlandske turister, som har villet oppleve et sted der Sovjetunionen tilsynelatende aldri tok slutt, og der det fortsatt er statuer av Lenin og flagg med hammer og sigd. Moldova har tidligere hatt en prorussisk regjering, men har siden 2020 vært styrt av det vestvendte og reformvennlige partiet Parti for handling og solidaritet (PAS).

Samtidig har prorussiske partier fortsatt støtte. De har forholdt seg rolig siden invasjonen begynte, men har blitt beskyldt for å avvente hva som skjer i Ukraina. Moldova er også avhengig av russisk gass og av strøm fra et gasskraftverk i Transnistria. Siden februar har Moldova tatt imot et stort antall ukrainske flyktninger.