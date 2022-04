Putin sier han fortsatt har håp for Ukraina-samtaler

Guterres kom tirsdag til Moskva for å møte Vladimir Putin.

– Til tross for at militæroperasjonen fortsatt pågår, håper vi fortsatt det er mulig å bli enige langs det diplomatiske sportet. Vi forhandler, vi avviser ikke samtalene, sier Putin.

Han sa at han håper på et positivt resultat fra forhandlingene, men at flere saker må på plass før han kan treffe sin ukrainske motpart Volodymyr Zelenskyj, skriver Sky News.

I møtet beskrev Putin situasjonen i Mariupol som «tragisk» og «komplisert». Han hevdet også at militæroperasjonen i den beleirede byen er over. Putin gjentok også den russiske påstanden om at ukrainske styrker gjemmer seg bak sivile inne på stålverket Azovstal.

Tidligere på dagen antydet Guterres at FN kunne gripe inn for å redde liv i Mariupol. Han beskrev situasjonen i byen som «en krise inni en krise».