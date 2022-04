Macron lover å lytte til Le Pens velgere

– Takk, kjære venner. Først og fremst, takk. Etter fem år med vanskelige men gledelige forandringer og usedvanlige utfordringer har et flertall blant dere valgt å gi meg tillit i ytterligere fem år. Jeg vet hva jeg skylder dere.

Det sa Emmanuel Macron til et hav av tilhengere på Champ de Mars foran Eiffeltårnet.

Søndag kveld ble det klart at han blir den første franske presidenten til å bli gjenvalgt på 20 år. Utfordreren Marine Le Pen har erkjent nederlaget.

– Jeg vet at mange franskmenn stemte på meg for å stanse det ytre høyre. Jeg vil også takke dem, og si til dem at deres stemme gir meg en plikt, sa Macron.

– Mine tanker går også til de som ikke stemte, til de som ikke klarte bestemme seg, til de som stemte på Marine Le Pen. Jeg forstår hennes skuffelse i kveld.

Samle etter splittelse

Macron lovet i talen sin å samle det franske folket etter splittelsen som presidentvalget har representert.

– Fra nå av er jeg ikke lenger ett partis presidentkandidat. Jeg er alles president, sa Macron.

– Vi må finne et svar på sinnet og uenighetene som førte til at mange av våre landsmenn stemte på det ytre høyre. Det vil være ansvaret til meg og de rundt meg.

Macron fikk 58,55 av stemmene i andre runde av presidentvalget mot 41,45 til Le Pen, viser det endelige valgresultatet, som ble klart natt til mandag.

[ «Opptøyane i svenske byar handlar ikkje om islam» ]

GLEDESSCENER: Emmanuel Macrons støttespillere og tilhengere møtte opp for å hylle den gjenvalgte presidenten foran Eiffeltårnet søndag kveld. (Thibault Camus/AP)

Seiersmarsj

Han markerte seieren med å lede en gruppe tilhengere gjennom folkemengden som hadde samlet seg for å høre ham tale, hånd i hånd med sin kone Brigitte, mens musikken til Beethovens «Ode til gleden», også kjent som Europahymnen, ljomet fra høyttalerne.

Han tok seg god tid til å hilse og klemme de frammøtte og de som har hjulpet ham med valgkampen de siste ukene. Talen hans ble avsluttet med en framføring av den franske nasjonalsangen Marseillaisen.

I talen lovet han også et fornyet Frankrike, og la til at hans neste presidentperiode vil markere en ny æra og ikke være en fortsettelse av den perioden som nå er over.