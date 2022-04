Zelenskyj ber om møte med Putin

Zelenskyj kom med uttalelsen på en pressekonferanse i Kyiv lørdag kveld. På spørsmål om han fortsatt ønsker å møte Putin, svarte han:

– Helt siden starten har jeg insistert på forhandlinger med lederen av den russiske føderasjonen fordi jeg mener at forhandlinger via mellommenn ikke vil ha den ønskede effekten, svarte Zelenskyj.

– Denne krigen kan stanses av vedkommende som startet den, sa han videre.

Da ukrainske og russiske representanter møttes til forhandlinger i Istanbul i slutten av mars, fikk tre av dem symptomer på forgiftning. På spørsmål om han redd for å møte Putin, svarte Zelenskyj nei.

– Jeg er ikke redd for å møte presidenten eller for drapsforsøk. Jeg kan ingen rett til å være redd fordi vårt folk har vist at de ikke er redde for noe. De er redde for barna sine, det er sant. Men folk stanser stridsvogner med bare hendene, sa han.

Det har vært flere samtalerunder mellom ukrainske og russiske representanter siden Russland invaderte Ukraina 24. februar. På lørdagens pressekonferanse sa Zelenskyj at Ukraina kommer til å trekke seg fra forhandlingene dersom de ukrainske soldatene som fortsatt holder stand i Mariupol, blir drept.

Russiske styrker kontrollerer nå det aller meste av Mariupol. Men flere hundre, muligens noen tusen soldater og sivile, har forskanset seg inne i det store stålverket Azovstal i byen.