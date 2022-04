Dalai Lama mener fornybar energi må tas i bruk mot klimakrise

86-åringen, som bor i eksil i Dharamsala i India, kom med uttalelsen fredag da han ble overrakt en blokk med is som var hogd ut av en av de smeltende isbreene i Ladakh-regionen i Indias del av Himalaya.

Isblokken skulle symbolisere effekten av klimaendringer på det tibetanske platået, i anledning Jordens dag som ble arrangert verden rundt fredag.

– Gjennom mitt eget liv har jeg vært vitne til stadig mindre snøfall, først i Tibet og senere i Dharamsala, sa Dalai Lama.

Han oppfordret til å satse på fornybar energi for å bremse klimakrisen.

– Vi må ty til umiddelbare grep for å redusere avhengigheten av fossil energi og satse på fornybare energikilder, slik som vind- og solkraft, sa han.

– Trusselen om klimaendring er ikke avgrenset av nasjonale grenser. Den berører oss alle, sa Dalai Lama.

Isblokken ble hentet ut av en gruppe personer som dro til fots, på sykler og med elektriske kjøretøy over 250 kilometer for å skape økt bevissthet rundt påvirkningen som fossil energi har på isbreer. Gruppen brukte lavutslippsteknologi for å hindre isblokken fra å smelte.