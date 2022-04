Stor pågang av frivillige til Røde Kors etter Ukraina-invasjonen

– 5.300 personer har meldt sin interesse for å bli frivillig siden krigen eskalerte for to måneder siden, sier Kristin MacBeath, seniorrådgiver for aktivitet og frivillighet i Røde Kors til NTB.

Det samme gjelder i Danmark, der det tidligere fredag ble meldt at organisasjonen har doblet antallet frivillige. MacBeath sier at de her til lands nå er i gang med å lære opp og sende ut de nye frivillige.

– Det jobbes kontinuerlig med kursing og kvalitetssikring slik at vi får trygge, egnede frivillige ute i våre aktiviteter. Siden krigen brøt ut, har vi om lag 2.000 nye frivillige som er på vei eller allerede er ute i aktivitet, sier hun.

Røde Kors har også fått en rekke nye medlemmer i kjølvannet av invasjonen.

– Det har vært et tilfang av medlemmer i Røde Kors med 2.000 som meldte seg inn bare i mars. Dette er en cirka 150 prosent økning i forhold til hva som er normalt for medlemsveksten, sier MacBeath.