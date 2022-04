Neste uke skal Høyesterett behandle sak om trusler mot kongen

Ankeutvalget i Høyesterett bestemte i midten av april at de skal se på lovanvendelsen og idømmelsen av tvungent psykisk helsevern.

Borgarting lagmannsrett dømte i november i fjor mannen for å ha brutt straffelovens paragraf 115, som omfatter angrep på de høyeste statsorganenes virksomhet, for truslene mot kongen.

Mannen har i flere år hatt diagnosen paranoid schizofreni og er rusavhengig. Han har siden han fikk diagnosen, vært under tvungent psykisk helsevern og ble av lagmannsretten dømt til fortsatt tvungent psykisk helsevern.

Advokat John Christian Elden er mannens forsvarer.

– Vi mener bestemmelsen om å påvirke kongen ikke er oppfylt ved mailene min klient sendte slottets postkasse mens han var psykotisk. Uansett argumenterer vi i Høyesterett for at forholdene ikke er så grove at det bør brukes tvungent psykisk helsevern mot mannen, skriver Elden i en SMS til NTB.

Behandlingen i Høyesterett starter tirsdag 26. april.