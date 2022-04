Kronprinsparet ser fram til en normal 17. mai-feiring

Etter to år med avlyste barnetog, sporadisk korpsmusikk med 1-meters avstand, og felles synging av «Ja, vi elsker», ser det ut til at nasjonaldagen omsider kan feires slik vi liker den best: Uten koronarestriksjoner.

– Det blir veldig hyggelig. Jeg tror mange i Norge gleder seg til å feire 17. mai på en mer normal måte enn vi har gjort de siste årene, sier kronprinsesse Mette-Marit til NTB.

– Og vi gleder oss også veldig til det, sier kronprinsessen. Hun nevner barnetoget på Skaugum og Slottsplassen som noe av det hun ser fram mot.

Koronatiltakene har de siste årene ført til flere alternative og kreative måter å feire nasjonaldagen på. Det ble blant annet arrangert digitale barnetog og bil- og båtkortesjer – mens kongefamilien la ut på en ikke-annonsert tur i Oslos gater med de ikoniske åpne kongebilene A1 og A5.

Og dersom værgudene viser seg fra sin beste side, vil Norge kunne ta sin 17. mai tilbake, med is, pølser, korpsmusikk og tradisjonsrik feiring.

– At folk kan få lov til å være ute og feire slik som vi pleier og slik vi ønsker, at det ikke er så mange begrensninger – det blir utrolig fint, sier kronprinsen om hva de gleder seg til.

